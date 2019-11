Wat statistieken (en een nakend record) al niet kunnen doen: plots is Thibaut Courtois “El Muro” in Spanje

Real Madrid trekt zaterdag op de dertiende speeldag in La Liga naar Eibar. Nooit een simpele verplaatsing, maar De Koninklijke kan rekenen op “El Muro”. Jawel, in Spanje zijn ze tegenwoordig bijna fan van Thibaut Courtois.

Onze nationale nummer één heeft tijdens zijn periode bij Real al heel wat kritiek moeten slikken. Herinner de analyse in AS na het Europese gelijkspel tegen Club Brugge. Daarin werd Courtois beschreven als een “kip zonder kop”, nadat hij was uitgefloten door de eigen fans.

Maar sindsdien gaat het een pak beter met de Limburger. Op 22 september hield hij voor het eerst dit seizoen de nul in een 0-1-overwinning tegen Sevilla. Buiten de draw tegen Club kreeg hij verder amper één doelpunt binnen, tegen Mallorca (1-0-nederlaag). Daarnaast hield Courtois vijf keer de nul: tegen Atlético Madrid, Leganes, Betis en Galatasaray (2x).

In de competitie doet Courtois gewoon beter dan Barcelona-doelman Marc-André ter Stegen. Zelfs Atlético-keeper Jan Oblak kan voorlopig geen betere cijfers voorleggen in La Liga want de Sloveen kreeg, net als Courtois, zeven goals tegen.

📊 | De statistieken van ter Stegen en Courtois dit seizoen in @LaLiga:



🇩🇪 @mterstegen1

11 wedstrijden

14 tegengoals

3 clean sheets



🇧🇪 @thibautcourtois

9 wedstrijden

7 tegengoals

4 clean sheets



Interessant. 👀 pic.twitter.com/NMx45bUVow — Eleven Sports (NL) (@ElevenSportsBEn) November 7, 2019

Het bracht huiskrant Marca er zelfs toe om Courtois zaterdag op de voorpagina te zetten. “El Muro” noemen ze onze landgenoot wegens zijn sterke reeks van 443 minuten zonder tegengoal. Als hij er tegen Eibar nog 75 minuten bij doet, pakt hij het record af van Keylor Navas.