Ouders lieten adoptiedochter (9) achter, omdat ze “dertiger met dwerggroei is die ons wilde vermoorden”: Natalia reageert voor het eerst

Wat haar adoptieouders over haar zeggen, verbaast de kijkers D. Phil van over de hele wereld. “Natalia is geen kind, ze is een volwassen vrouw met dwerggroei. En ze wil ons vermoorden”, zeggen Kristine en Michael Barnett, het koppel dat de Oekraïense wees in huis naam. Het meisje zelf ontkent dat in alle talen en vertelde haar kant van het verhaal tijdens de populaire televisieshow. Haar bijzondere verhaal gaat zo de wereld rond.

“Ik ben zestien”, vertelt Natalia bedrukt aan Dr. Phil. “Ik was zes toen ik naar Amerika kwam. Ik weet alleen nog dat een familie me kwam bezoeken en me even later heeft geadopteerd. Ik dacht dat ik eindelijk een warm gezin had gevonden, nadat ik steeds van de ene naar de andere plek moest.”

24 uur bedenktijd

Maar dat verhaal klinkt helemaal anders uit de mond van haar adoptieouders Kristine en Michael Barnett. Met de droom van een groot gezin stemden zij in 2009 toe om een noodadoptie te doen. Ze hadden exact 24 uur de tijd om de adoptie af te ronden.

“We ontdekten dat ze al twee jaar in de Verenigde Staten verbleef en dat ze geboren was in Oekraïne. Ze had onmiddellijk onderdak nodig, want haar vorige adoptieouders hadden haar afgestaan. Natuurlijk wilde ik weten waarom ze een zesjarig meisje opnieuw afstonden, maar ik wilde niet aandringen”, zei Kristine aan DailyMailTV. “We wisten dat ze leed aan een vorm van dwerggroei. Ze had veel zorg en aandacht nodig. Op de parking merkten we dat ze niet kon lopen, we moesten haar dragen.”

Natalia weet nog goed waarom ze weg moest bij het vorige gezin. “Eén van de echte zonen van hun familie speelde altijd heel ruw met mij. We worstelden bijna. Toen ben ik op een keer verkeer op zijn arm geland. Maar de moeder dacht dat ik zijn arm probeerde breken”, beweert het meisje.

Foto: Dr. Phil

Onraad

Toen het gezin enkele dagen na de adoptie naar het strand ging, rook het koppel onraad. Michael was naar eigen zeggen in shock, toen hij zijn dochter in bad stak. “Ze had schaamhaar. We vonden regelmatig bebloede kleding. Ze probeerde te verbergen dat ze menstrueerde. Toen merkte ik dat ze geen zes jaar was”, zei de man aan DailyMailTV. Dat niet alleen. “Ze had volwassen tanden. En ze groeide geen centimeter.”

Eén van hun andere argumenten: het meisje sprak vloeiend Engels en gebruikte ingewikkelde woorden. Dat Natalia nu tien jaar later, niet meer met speelgoed wil spelen en liever met oudere mensen optrekt, ziet het koppel niet als een teken van puberteit, maar als een bijkomend bewijs dat het meisje dertig zou zijn.

“Moordenares”

Volgens moeder Kristine bevestigde een arts met een test van haar botten dat hun zesjarig meisje was eigenlijk een volwassen vrouw met dwerggroei. “Toen we meer vragen stelden, veranderde haar gedrag. Ze wilde mij vermoorden. Ze deed bleekmiddel in mijn koffie, duwde mij tegen een elektrisch hek aan en nog meer… Het was een hel.” Natalia werd opgenomen in een psychiatrisch centrum en werd behandeld voor verschillende psychiatrische aandoeningen. Het koppel trok ook naar de rechtbank. “We wilden dat Natalia behandeld werd als een volwassene. De rechter voerde een leeftijdswijziging door: Natalia was geen 6 maar 22 jaar.”

Nonsens, zo zei Natalia tegen Dr. Phil. “Dit is allemaal één groot misverstand. Ze dacht dat ik haar wou vergiftigen, maar ik wilde gewoon helpen schoonmaken. Ik heb hen nooit willen neersteken. En ik kwam echt hun slaapkamer niet binnen om hen te vermoorden. Ik had gewoon een nachtmerrie gehad”, zei ze tijdens het interview.

Verwaarlozing of bedriegerij?

Ondanks de beschuldigingen zitten Kristine en Michael - die ondertussen gescheiden zijn - in de problemen, in plaats van Natalia. Het koppel wordt aangeklaagd door het Openbaar Ministerie voor verwaarlozing en het plegen van een misdrijf tegenover een kind.

“Ze huurden een appartement voor me en lieten me als negenjarige tegen iedereen vertellen dat ik 22 was, want anders zouden ze de huur en meubels niet meer betalen. Al die tijd moest ik overleven op eten uit blik”, aldus Natalia tegen Dr. Phil. Ondertussen heeft een nieuwe familie haar - als zestienjarige - in hun gezin opgenomen.

“Natalia onderging medische testen en daaruit bleek dat ze wel degelijk een kind is”, voegt een woordvoerder van The Tippecanoe County Sheriff’s Department nog toe aan de zaak.