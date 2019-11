Legendarische doelman Iker Casillas heeft voorstel om VAR te verbeteren én krijgt goed nieuws over ziekte van vrouw Sara

Het gaat best goed met Iker Casillas. De 38-jarige doelman trainde deze week voor het eerst in meer dan zes maanden weer mee bij FC Porto. De Spanjaard kreeg bovendien goed nieuwe over zijn vrouw Sara, die een kankerbehandeling moest doorstaan.

Sara Carbonero (35) kreeg zes maanden geleden de zware diagnose: eierstokkanker. De Spaanse ging onder het mes om de tumor te verwijderen en moest chemotherapie krijgen. Met succes, zo blijkt nu. De journaliste is af van haar kankerbehandeling en kan zich zo weer focussen op Casillas en hun twee kinderen, Martin (6) en Lucas (3).

“Alles is goed verlopen”, klinkt het in het Spaanse tijdschrift Hello!. “De prognose was vanaf het begin dan ook gunstig.” Sara en Iker hebben ook al plannen voor 2020: “Reizen, concerten, bruiloften en vrijgezellenfeesten”.

Ook met Casillas zelf gaat het dus goed. De Spaanse recordinternational raakte begin mei onwel op de training van Porto, maar stond deze week dus weer op het veld. De doelman is altijd al iemand geweest met een uitgesproken mening en dat is niet veranderd. Casillas lanceerde op Twitter zelfs een voorstel om de VAR te verbeteren.

“Het zou goed zijn voor de VAR en de persoon die de beelden moet analyseren, dat er een ex-voetballer bij is”, klinkt het. “Zij kunnen hun mening geven over bepaalde situaties op het veld.”