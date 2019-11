Waterkanon bij Wijnegem Shopping Center om relschoppers af te schrikken

Wijnegem - De politie is massaal aanwezig bij het Wijnegem Shopping Center. Daar gaat vandaag een nieuw filiaal open van JD Sports. De voorbije weken werden verschillende filialen van die keten geplunderd, mogelijk als wraakactie na racistische uitspraken.

Het personeel van JD Sports wordt op het einde van de dag telkens gefouilleerd om te controleren of ze niets gestolen hebben. De manager van het filiaal in Luik gebruik vroeg de medewerkers daarbij enkele weken geleden om zich in drie rijen op te stellen: “arabes, gwers et macaques”. Er werd een video gemaakt van de discussie die daarop volgde - “ik bedoelde die uitspraak niet negatief”. En de manager werd ontslagen.

De manager werd ontslagen, maar de winkelketen ligt nog steeds onder vuur. Sinds het incident zijn op korte tijd vier filialen van JD Sports overvallen: in Londen, in Luik, in Brussel en in Amsterdam. Van de plundering in Brussel werden beelden verspreid die het expliciet in verband brengen met de racistische uitspraken uit Luik. Ook de politie in Amsterdam houdt rekening met een verband.

Bij de opening van het nieuwe filiaal in Wijnegem Shopping neemt de politie daarom het zekere voor het onzekere. “Om mogelijke relschoppers te ontmoedigen hebben we zeer zichtbare politie-aanwezigheid geregeld”, zegt Johan Wonink van politiezone Minos. “We krijgen daarbij steun van de federale politie. In totaal zijn er zo’n veertig agenten, en er staat zelfs een sproeiwagen klaar. We hebben geen aanwijzingen dat er iets zou gebeuren, maar willen op alles voorbereid zijn.”