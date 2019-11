Tientallen nieuwsgierigen bij opening nieuwe erotiekwinkel in Roeselare. “We hebben de kinderen eerst bij familie afgezet”

In Roeselare is zaterdagmorgen de eerste Vlaamse vestiging geopend van de seksshop Babylon. De Franse keten nam drie filialen van het failliet gegane Pabo over. Honderd nieuwsgierigen kwamen zaterdagochtend een kijkje nemen, gelokt door de aanbieding dat de vijftig eerste klanten hun oude sekspeeltje gratis mochten omruilen.

In maart ging het erotische postorderbedrijf Pabo failliet. De groep Babylon, die in Wallonië en Frankrijk al vijf winkels uitbaat, nam de drie best draaiende filialen over. De eerste ‘Babylon loveshop ...