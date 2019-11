Brand waarbij drie brandweermannen stierven, was poging om verzekering op te lichten: eigenaar aangehouden na bekentenis

Vier dagen na de explosie in een gebouw in het noorden van Italië, waarbij drie brandweerlui om het leven kwamen, is de eigenaar van het gebouw aangehouden. Hij heeft bekentenissen afgelegd, zo is zaterdag op een persconferentie in Alessandria bekendgemaakt. Het gaat om een poging tot verzekeringsfraude.

De brandweer kreeg in de vroege uren van dinsdag een oproep. Aanvankelijk luidde het dat bij een eerste ontploffing een deel van een onbewoond gebouw in Quargnento, zo’n 60 kilometer ten oosten van Turijn, was ingestort. Later klonk het dat de brandweer was opgeroepen voor een brand in het gebouw. Toen de reddingswerkers ter plaatse waren, deed er zich plots een explosie voor. Daarbij kwamen drie brandweerlieden om het leven. Twee anderen en een agent raakten gewond.

Nu blijkt dat de eigenaar van het gebouw en zijn echtgenote in de schulden zaten en de verzekering wilden oplichten door brand te stichten in het gebouw. Daarvoor had de man verschillende gasflessen in het huis gelegd die via een tijdmechanisme om 01.30 uur zouden ontploffen. Door een fout vond er al om middernacht een kleine explosie plaats, waarna de brandweer uitrukte. Volgens het openbaar ministerie had de man het drama nog kunnen verhinderen als hij gemeld had dat er nog onontplofte gasflessen in het gebouw lagen, maar dat deed hij dus niet. De resterende flessen ontploften op het tijdstip dat er brandweerlui in het gebouw aanwezig waren, met alle gevolgen vandien.

De man ging over tot bekentenissen nadat er op zijn nachtkast een gebruiksaanwijzing aangetroffen was van het ontstekingsmechanisme.