Ex-vrouw eist 5,8 miljard euro van miljardair omdat ze anders in “armoede moet leven”, maar krijgt deksel op de neus

Een scheiding met als inzet maar liefst 5,8 miljard euro. Dat was waar Natalia, de ex-vrouw van Vladimir Potanin, voor streed. Zij hoopte immers recht te hebben op één derde van het fortuin van haar voormalige man, de zesde rijkste inwoners van Rusland. Maar niets blijkt minder waar, wat de duurste echtscheiding uit de Britse geschiedenis had kunnen zijn, werd door de rechters in het Verenigd Koninkrijk gereduceerd tot een bedrag van “maar” één procent van zijn vermogen.

30 jaar. Zo lang stond zijn vrouw trouw aan de arm van de Russische zakenman, terwijl hij fortuin kon maken in de mijnbouwsector, nadat de Sovjet-Unie uiteenviel. Banken, media, farmaceutica, de man wist overal financieel gewin uit te halen en dat was ook zijn echtgenote niet ontgaan. Zijn vermogen werd geschat op maar liefst 16,4 miljard euro.

Natalia was dan ook woedend toen ze van haar man “maar” 75 miljoen euro kreeg na de echtscheiding in Rusland. “Ongelofelijk dat ik nu in armoede moet leven en dat hij niet tegemoet komt aan mijn redelijke behoeftes”, zei de ex-vrouw dan ook, toen ze na het verhuizen naar Londen naar de Britse rechtbank trok om een nieuwe claim in te dienen. Volgens haar had ze al die jaren wel degelijk haar steentje bijgedragen aan zijn zakenimperium.

Haar eis was dan ook duidelijk: zij wou een derde van zijn vermogen. 5,8 miljard euro om precies te zijn.

Amper een procent

Vladimir Potanin noemt zijn vrouw een “scheidingstoerist”.

Maar dat verhaal loopt heel wat anders af. De advocaten van haar man gingen immers stevig tekeer. Niet alleen noemde ze haar “een scheidingstoerist” die steeds weer verhuisde om de rechtszaak en alimentatieproces opnieuw te kunnen aanspannen. Meer nog: Natalia had zichzelf in de voet geschoten, want ze had al die jaren het vermogen van haar man in een complex web van offshore bankrekeningen proberen verstoppen. En dus was het bijna onmogelijk om te bewijzen dat haar man een miljardair bleek te zijn.

In Rusland was de vrouw er nog van overtuigd dat hij zijn “rijkdom, macht en invloed had misbruikt” om het proces te beïnvloeden, maar ook de Britse rechtbank bevestigde het verdict. Het zou bij amper 75 miljoen euro blijven. De vrouw laat weten “zeer teleurgesteld” te zijn en overweegt om in beroep te gaan.