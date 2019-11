Wordt de Champions League-finale in 2024 in de Verenigde Staten afgewerkt?

Divock Origi won vorig seizoen de Champions League met Liverpool. Doet hij dat in 2024 over de oceaan? Foto: ISOPIX

De Europese voetbalbond UEFA zou overwegen de Champion League-finale in 2024 niet in Europa maar in de Verenigde Staten te houden. De UEFA zou dat hebben laten weten aan enkele commerciële partners.

Het zou UEFA’s commerciële vertegenwoordiger TEAM Marketing AG zijn dat partners en tv-zenders van de plannen op de hoogte bracht. De match zou dan plaatsvinden in het MetLife Stadium in New Jersey, niet ver van New York en met een capaciteit van 82.500 toeschouwers ruimschoots groot genoeg. Het moderne stadion herbergt twee American football-teams (de New York Giants en de Jets) en in 2010 werd de Superbowl er afgewerkt.

Het is nog niet duidelijk hoe concreet de plannen voor een Amerikaans avontuur zijn, maar de UEFA probeert al langer de Amerikaanse markt aan te boren. Ook Europese toppers als Real Madrid, Manchester United en Chelsea werken de laatste jaren oefenwedstrijden af over de oceaan.

Mogelijk gooit de Amerikaanse voetbalbond nog roet in het eten. Die zou de match moeten goedkeuren, maar zou al eerder geprobeerd hebben te voorkomen dat Europese teams competitiematchen in de Verenigde Staten afwerkten. Bij de UEFA zelf blijft het in elk geval stil over de plannen.