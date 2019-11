Vermoedelijke restanten van drugslab aangetroffen in Voormezele

In het West-Vlaamse Voormezele zijn vrijdagavond bidons met chemisch afval aangetroffen. Dat bevestigt het parket van West-Vlaanderen, afdeling Ieper. De vaten zijn wellicht afkomstig van een drugslab.

Politie en brandweer werden vrijdagavond opgeroepen voor een brand in het Kriekbos in Voormezele, een deelgemeente van Ieper. Ter plaatse bleken bidons met chemisch afval deels in brand te staan. Het vuur was snel onder controle, maar daarmee was de kous nog niet af. Het vermoeden bestaat immers dat het gaat om restanten van een drugslab.

De bewuste bidons werden meegenomen door de mensen van de Civiele Bescherming. Op de vaten zal een sporenonderzoek uitgevoerd worden.