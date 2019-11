Donald Trump feliciteert Duitsland met neerhalen Muur

De Amerikaanse president Donald Trump heeft zaterdag zijn felicitaties aan Duitsland overgemaakt naar aanleiding van de dertigste verjaardag van de val van de Berlijnse Muur. “Laat het lot van de Berlijnse Muur een les zijn voor onderdrukkende regimes en leiders overal ter wereld: geen IJzeren Gordijn zal ooit de ijzeren wil bevatten van een volk dat vrij wil zijn”, schreef hij in een verklaring.

Trump feliciteerde de Duitsers met “de enorme stappen die gezet zijn bij het verenigen van hun land en het heropbouwen van het voormalige Oost-Duitsland”. Volgens de Amerikaanse president keek de wereld dertig jaar geleden toe “hoe een generatie Oost-Duitsers haar goddelijke vrijheden heroverde met elke zwaai van hun hamers”.

Ondanks zijn felicitaties wil Trump zoals bekend zelf ook een muur bouwen, namelijk op de grens tussen de VS en Mexico. Een paar weken geleden werkte hij zich nog in de kijker toen hij beweerde dat er ook op de grens met de staat Colorado een muur zou komen... terwijl die staat niet aan Mexico grenst. Later beweerde Trump dat hij een grapje had gemaakt.