Preformateurs begraven paars-geel

Geert Bourgeois (N-VA) en Rudy Demotte (PS) laten er geen twijfel over bestaan: paars-geel is dood en begraven. Onder hun preformatie-opdracht liepen de spanningen tussen hun partijen op en reed de poging om hen samen in de regering te krijgen finaal de gracht in. “Er gaapt een Grand Canyon tussen N-VA en PS”, zegt Bourgeois.

“Paars-groen met CD&V zal de regering zijn, het alternatief is chaos”, zegt Rudy Demotte (PS). “PS en N-VA hebben samen de conclusie getrokken dat een regering met beiden niet zal lukken”, zegt Bourgeois. Of nog sterker. “Er gaapt een Grand Canyon tussen N-VA en PS.”

Duidelijker konden de voormalige preformateurs het in hun weekendinterviews niet zeggen. Paars-geel is dood en begraven. Nochtans leek het pad voor een stuk geëffend door hun voorgangers, de informateurs Johan Vande Lanotte (SP.A) en Didier Reynders (MR). “Ze hebben de perceptie gecreëerd dat er een regeerakkoord klaar lag, dat alleen nog ondertekend moest worden, maar dat klopte niet”, zegt Bourgeois in De Standaard. “Hun tekst ging over thema’s die er toe doen: begroting, fiscaliteit, migratie, het institutionele… Maar er stond niet bij hoe de verschillende partijen erover dachten.”

Daar zat het probleem. “PS en N-VA zijn tegenpolen. We kunnen niet verder van elkaar verwijderd zijn”, zegt Demotte in La Libre. “Laat ons duidelijk zijn: we zijn in staat om met elkaar te praten. Maar in de huidige context, met de voorstellen die N-VA op tafel legt, is er geen verzoening mogelijk.”

En N-VA denkt al net zo over de voorstellen van PS. Die links noemen is een understatement. “Uiterst linkse recepten”, bestempelt Bourgeois ze. “De PS legt bijkomende uitgaven van 8 miljard op tafel. En de factuur willen ze doorschuiven naar de Vlamingen. Hun oplossing is des recettes. De belastinginkomsten.”

Maar toch, helemaal de kist dichttimmeren doen ze nu ook weer niet. “Zeg nooit nooit”, geeft Bourgeois aan in De Tijd. “Voor onze communautaire voorstellen was er bij PS nog enige interesse. Die partij heeft een paar overtuigde regionalisten in huis en zeker nu Elio Di Rupo minister-president is, zijn de geesten aan het rijpen. Het probleem is dat MR op communautair vlak niets wil toegeven en PS zo onder druk zet.”

Demotte zegt ook dat er gepraat kan worden. “Als de houding van N-VA verandert.”

Voor het ooit zo ver kan komen, is het nu aan Magnette om zelf te proberen een doorbraak te forceren. Niemand twijfelt eraan dat hij aan een paars-groene coalitie sleutelt. De sleutelposities zijn die van CD&V en Open VLD. En tot nader order zijn die niet geneigd om hun stelling – “N-VA en PS moeten samen in de regering” – te veranderen.