Goedkoper dan tuin afgraven maar niet zonder gevaar: onkruid bestrijden met 4.000 volt

Elektrocutie wordt de nieuwe methode om de agressieve Japanse duizendknoop te bestrijden. De Antwerpse gemeente Lier doet dit in samenwerking met het Limburgse bedrijf Dolmans Landscaping en kent zo een Belgische primeur. Met een stroomgenerator én een ijzeren staaf die vierduizend volt door de stengels van de plant jaagt. Maar zelfs met die methode is één behandeling niet genoeg.

In Engeland wordt al een jaar of drie ge­ëxperimenteerd met de techniek, maar dit jaar is het bedrijf Dolmans Landscaping uit Limburg ook gestart met het elektrocuteren van de beruchte Japanse duizendknoop ...