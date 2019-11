Vlaamse regering zet mes in cultuursubsidies

De regering Jambon schrapt 17 miljoen euro aan cultuursubsidies. De pot projectsubsidies – eenmalige regeringssteun voor kunstenaars en kleine organisaties – gaat van 8,5 miljoen naar nog een kleine 3,5 miljoen euro. Ook de werkingssubsidies voor grotere organisaties zoals stadstheaters krijgen een ferme knauw. Daar haalt Jambon, naast minister-president ook bevoegd voor Cultuur, 12 miljoen euro, schrijft De Morgen.

Eerder werd al duidelijk dat de cultuursector het zwaar te verduren zou krijgen en in totaal zo’n dertig miljoen van de boeken zou zien verdwijnen, maar op een concrete begroting was het toen nog wachten. Nu blijkt dat meer dan de helft daarvan uit de subsidiepot moet komen. In januari vindt de eerstvolgende ronde voor projectsubsidies plaats. Er zijn nu 614 aanvragen, voor een totaal bedrag van 17 miljoen euro. Afgaande op de begroting van Jambon, zal er minder dan twee miljoen euro kunnen worden verdeeld.(agy)