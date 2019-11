Er werd gisteren betoogd voor deuren van JD Sports in Luik. De keten wordt beschuldigd van xenofobie nadat een (intussen ontslagen) manager haar personeel indeelde op huidskleur. Deze week vonden in drie vestigingen plunderingen plaats: in Brussel, Luik en Amsterdam. Geen toeval, denkt de politie. De opening van een nieuwe winkel in Wijnegem gisteren gebeurde onder politiebescherming.