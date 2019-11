Australië brandt: 150 gezinnen zijn huis kwijt, al drie doden en ergste moet nog komen, “Sydney ligt in gevarenzone”

De Australische brandweer houdt er rekening mee dat de bosbranden die het land teisteren, in de loop van de week nog zullen verergeren. De felle branden hebben al aan drie mensen het leven gekost aan de oostkust.

Zondag woeden nog meer dan honderd branden in New South Wales en Queensland en sommige daarvan zijn nog steeds niet onder controle. Doordat de temperatuur afgelopen nacht daalde, kregen de brandweer en de bevolking wel een dag respijt. Voor de volgende dagen zullen de weersomstandigheden echter verslechteren en worden hoge temperaturen verwacht, een lage luchtvochtigheid en een sterke wind. De branden zullen zich nog uitbreiden en ook West-Australië treffen.

Premier Scott Morrison troost een 85-jarige man die zijn huis moest achterlaten. Foto: REUTERS

“Sydney ligt in de gevarenzone”

“Onder die omstandigheden zullen deze branden zich snel verspreiden en levens en huizen bedreigen”, waarschuwde de brandweer van New South Wales in een verklaring. “Het weer zal slecht zijn, mogelijk slechter dan vrijdag, en het zou een veel groter gebied kunnen beïnvloeden, inclusief dichtbevolkte gebieden zoals Sydney”, klinkt het.

Sinds vrijdag zijn drie mensen omgekomen en 150 huizen verwoest door de vlammen. Vijf personen die als vermist waren opgegeven, zijn wel terecht. Door de onvoorspelbaarheid van de branden sluiten de autoriteiten niet uit dat er nog mensen als vermist zullen worden opgegeven.

Dodentol kan nog oplopen

Brandweerlieden vonden het lichaam van een man in een voertuig dat uitgebrand was in de buurt van Glen Innes, zo’n 550 kilometer ten noorden van Sydney in de staat Nieuw-Zuid-Wales. Een vrouw kon door de brandweer gered worden van de vlammen, maar overleed later in het ziekenhuis aan haar verwondingen.

Foto: ethanborlephotography

Zaterdagochtend lokale tijd waren er nog 72 bosbranden in de staat. Achttien daarvan waren nog niet onder controle en voor zes gold een noodtoestand. Vrijdag gold er voor zeventien branden nog een noodtoestand. Meer dan duizend brandweerlieden werden ingezet om ze te bestrijden.

Het ziet er niet naar uit dat er snel soelaas komt, want het blijft droog en winderig in de regio. Bovendien lopen de temperaturen op tot boven de 35 graden.

Eerste minister Scott Morrison verklaarde zaterdag dat de bosbranden in de staten Nieuw-Zuid-Wales en Queensland “angstaanjagend” zijn.