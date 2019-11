Antwerp-voorzitter Gheysens over Bölöni, “prachtkerel” Lamkel Zé en de clash van zondag: “Ik ken geen vier spelers van Club Brugge”

Hij geeft zelden of nooit een interview. Maar de aanhouder wint. Dubbel. Want als Paul Gheysens tijd vrij maakt in zijn uitpuilende agenda wil hij het grondig doen. En begin dan alstublieft niet alleen over de ‘waan van de dag’. “Het loopt momenteel sportief nog niet ideaal, dat ziet iedereen. Maar dat is slechts een momentopname. En we gaan dat oplossen. Voor mij is het totale project véél belangrijker. We zijn op Antwerp iets aan het uitbouwen om fier op te zijn.”