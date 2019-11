Twintiger sterft na zware knal met bestelbusje tegen vrachtwagen op E403

Een 26-jarige man uit Menen is zaterdagavond gestorven bij een ongeval op de E403 in Ardooie. De jongeman reed richting Kortrijk toen hij plots naar rechts uitweek en op een vrachtwagen knalde. Hij was op slag dood.

Het tragische ongeval gebeurde rond 20.45 uur, toen de Menenaar met een bestelwagen van een Harelbeekse firma van Brugge richting Kortrijk reed. Op de E403, op 500 meter van de afrit in Roeselare-Beveren, liep het plots mis. Een getuige zag hoe de bestelwagen hem met een hoge snelheid passeerde en daarna van de weg ging. Hij knalde met zijn linker voorzijde op de rechter achterkant van een vrachtwagen.

Foto: gsd

De getuige en een automobiliste met twee kinderen stopten nog op de pechstrook om hulp te bieden, maar voor de 26-jarige bestuurder van de bestelwagen mocht dat niet meer baten. Hij overleed ter plaatse. De Poolse trucker, die normaal gezien tien kilometer verder zou pauzeren op de parking in Oekene, kreeg een harde slag te verwerken, maar bleef ongedeerd. Hij verklaarde dat hij met een normale snelheid op de rechterrijstrook reed.

Om de exacte omstandigheden van het ongeval te achterhalen, stuurde het parket een verkeersdeskundige naar de E403. Die was nog tot middernacht in de weer met zijn onderzoek. De brandweer die ook ter plaatse was gekomen, sloot een rijstrook af. Pas een hele poos na het ongeval mochten de brandweermannen de zwaar geknelde bestuurder uit het wrak halen. Ze moesten daarbij het portier en de stijlen afknippen om de verhakkelde bestelwagen open te duwen. Rond 23 uur was het lichaam eruit. Daarna moest de begrafenisondernemer nog komen. De brandweer ruimde ondertussen het vele glas en andere brokstukken op. Kort na middernacht was de rijbaan vrij.