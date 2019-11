Jambon zet mes in de cultuursector: “Ze proberen ons monddood te maken of naar hun pijpen te doen dansen”

De cultuursector reageert gelaten op plannen van Minister van Cultuur Jambon. Zijn beleidsnota voorziet een besparing van 6 procent. Daarnaast zakken onder meer de projectsubsidies in de cultuursector van 8,47 miljoen euro naar 3,39 miljoen. Dat is een daling van 60 procent. “Onbegrijpelijk”, zegt Michael De Cock, directeur van het Brusselse stadstheater KVS bij Radio 1. Ook muzikant Jef Neve reageert furieus, hij stelt dat belastinggeld van iedereen is en niet enkel van politici voor “hun eigen postjes”.

Verbijstering is de algemene teneur nadat gisteren de geplande besparingen van minister van Cultuur Jan Jambon bekendraakten. Volgens die plannen zullen gesubsidieerde kunsthuizen en socioculturele organisaties vanaf volgend jaar 6 procent van hun subsidies zien verdampen. “Onbegrijpelijk”, vindt Michael De Cock, directeur van KVS. “Het is dramatisch. Onze podiumkunsten zijn wereldvermaard, we (kunstenaars, acteurs, dansers nvdr.) reizen de hele wereld rond en men komt ook vanuit de hele wereld naar hier om te kijken. Er is geen discipline (in ons land nvdr.) op dit moment die beter excelleert dan onze podiumkunsten.”

“Moordend”

Ook de abrupte timing baart velen zorgen. De besparingen gelden vanaf 2020, over minder dan twee maanden dus. “Dat is moordend”, zegt Nathalie De Boelpaep, de zakelijk directrice van het stadstheater NTGent aan De Standaard. “Dat is een bom die plots gedropt wordt. Voor ons betekent dat dat we vanaf januari 215.000 euro moeten vinden.”

Ook de projectsubsidies zakken zeer fors met ongeveer 60 procent: van 8,47 miljoen euro dit jaar naar 3,39 miljoen volgend jaar.

Foto: foto Joren De Weerdt

“Ons belastinggeld”

Muzikant Jef Neve reageert verbolgen. “Ze proberen ons monddood te maken, ze proberen ons naar hun pijpen te doen dansen”, zegt hij bij Radio 1. Hij stelt dat belastinggeld van iedereen is en niet enkel van politici en “hun eigen postjes”.

Op Facebook gaat hij nog een stap verder. “We moeten volgens Jambon 60% besparen op project subsidies in het cultuurbeleid. Dat is zo’n 5 miljoen euro. Ik stel voor dat we aan al onze politici uit de volgende lijst vragen of ze een kwartje van hun uittredingsvergoeding willen afstaan. Zo kunnen onze jonge kunstenaars nog steeds verder werken om later de nieuwe Bruegels en Toots Thielemansen van onze tijd te worden.

Vlaamse kunst moet excelleren, maar hoe?

“Een regering die op deze wijze bespaart, grijpt in op de excellentie van onze kunsten en de toekomst van de sector”, zegt oKo, de koepel voor de kunstensector. “De Vlaamse regering stelt in haar regeerakkoord dat ze wil inzetten op cultuur, excellentie en internationale uitstraling. Tegelijk moet de hele kunstensector fors besparen: kunstinstellingen, kunstenorganisaties en kunstenaars. Hoe de regering die plannen met elkaar wil laten sporen, laat men nog in het midden”, zegt Leen Laconte, directeur van oKo.

De regering stelt voor om op projectsubsidies een besparing door te voeren van zestig procent. “Een dermate grote besparing blokkeert de toekomst van de kunsten. En een echt alternatief is niet voorhanden. De sector vraagt minister-president Jan Jambon om de projectsubsidies snel terug op peil te brengen. Omdat het effect van deze besparing zeer snel zichtbaar zal zijn en de sector haar vakkennis en professionalisme wil inzetten om samen met de overheid aan oplossingen te werken, vraagt oKo om snel in verder overleg te kunnen gaan met de minister-president.”

Minister Jambon reageerde nog niet.