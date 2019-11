Lufthansa lam door vele stakingen: directie rond tafel met vakbond om nieuwe acties te vermijden

Vertegenwoordigers van Lufthansa zitten zondag samen met afgevaardigden van de vakbond bij de Duitse luchtvaartmaatschappij, in een poging nieuwe stakingsacties te vermijden. Het cabinepersoneel van Lufthansa legde donderdag en vrijdag het werk neer om voor zowat 21.000 werknemers een hogere verloning af te dwingen.

De gesprekken tussen het bestuur van Lufthansa en vakbond Ufo vinden zondag op een geheime locatie plaats. Maandag wil de vakbond bekendmaken of de onderhandelingen voldoende resultaat hebben opgeleverd. Indien niet, dreigen er nieuwe acties bij de vier Duitse dochterondernemingen van Lufthansa: Germanwings, Eurowings Germany, Lufthansa City Line en SunExpress Germany. De staking van afgelopen week trof enkel de moedermaatschappij. Donderdag en vrijdag samen werden 1.500 vluchten van Lufthansa geannuleerd.

Volgens Ufo-woordvoerder Nicoley Baublies ligt de bal in het kamp van Lufthansa. “Ofwel komt er een oplossing (voor het sociaal conflict, red.), ofwel kondigen we een grote verlenging aan. Als het onvoldoende is, zullen meer bedrijven moeten staken en dat voor een langere periode.”