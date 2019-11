Dronken geschiedenisprofessor (63) uit rivier gered, maar zaak krijgt macabere wending: armen van studente (24) in rugzak gevonden

Een prominente Russische historicus is aangehouden, nadat hij uit dronken uit een rivier werd gered, maar de zaak bij een routinecontrole een macabere wending kreeg. In de doorweekte rugzak van hoogleraar Oleg Sokolov (63) zaten immers twee vrouwenarmen. Ondertussen is ook het onthoofde lichaam van één van zijn voormalige studentes aangetroffen in zijn koelkast.

Foto: ISOPIX

“We konden de 63-jarigen man redden uit de Moika-rivier”, bevestigen speurders en media uit Sint-Petersburg. Daar was hij onder invloed van drank ingesukkeld en met onderkoelingsverschijnselen weer uitgehaald.

Onthoofd lichaam

Tijdens een routinecontrole van zijn bezittingen, kreeg de zaak een luguber vervolg. “In zijn rugzak zijn twee armen gevonden zonder romp of hoofd. Het zou gaan om de ledematen van een vrouw”, zegt advocaat Alexander Pochuev aan TASS. Er zat ook een pistool in de tas. De hoogleraar zou volgens hen van plan zijn geweest om bewijzen te dumpen.

De man zijn woning werd meteen onderzocht en daar vonden de agenten het onthoofde lichaam aan van een 24-jarige vrouw. Volgens Russische media gaat het om de afgestudeerde geschiedenisstudente Anastasia Yeshchenko, met wie Sokolov verschillende onderzoeken had gedaan. De voormalige protegé zou een relatie hebben gehad met haar veertig jaar oudere professor en de man zou haar “per ongeluk gedood hebben na een ruzie”, zo schrijft Le Parisien.

Foto: AFP

Respectabel man

Hoogleraar Oleg Sokolov (63) stond aan de staatsuniversiteit van Sint-Petersburg bekend als een respectabel man, die een reputatie had opgebouwd als gerenommeerd academicus en expert over Napoleon Bonaparte. In 2003 ontving hij zelfs de hoogste Franse onderscheiding, het Legioen van Eer.