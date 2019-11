“Direct verband tussen Vitamine E en mysterieuze longziekte na vapen”

Amerikaanse gezondheidsautoriteiten spreken van,een doorbraak in het onderzoek de epidemie van longziektes in de VS na het roken van elektronische sigaretten. Bij alle patiënten die het Center for Disease Control en Prevention (CDC) onderzocht werd vitamine E aangetroffen in hun longvocht.

Het CDC nam stalen van het longvocht van 29 patiënten. In alle stalen werden Vitamine E-residu aangetroffen. “Deze bevindingen bieden een direct bewijs van de aanwezigheid van vitamine E-acetaat bij de onsteking in de longen”, zei Anne Schuchat, adjunct-directeur van het CDC. Onderzoekers duiden Vitamine E al langer aan als de mogelijke oorzaak van de epidemie, maar het is voor het eerst dat het CDC spreekt van een “direct verband”. De Schuchat noemde de ontdekking een ‘doorbraak’.

De stof wordt gebruikt als illegaal additief in THC/-oliën (de werkzame stof in cannabis) en THC-vloeistoffen om de vloeistof stroperiger te doen lijken. Veelal omdat gebruikers denken dat stroperige producten van beter kwaliteit zijn, het tegendeel is echter waar: de viscositeit van een THC-vloeistof is geen indicator van kwaliteit.

Het inhaleren van oliën kan ernstige ontstekingsreacties veroorzaken. Intussen werden in totaal al 1.299 patiënten en 26 doden geteld. Eerder al gaven onderzoekers de aandoening een naam: EVALI ofte E-cigarette or Vaping product use-Associated Lung Injury. In Europa zijn tot heden nog geen patiënten met EVALI genoteerd.