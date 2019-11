Vlaams Zoe wint wereldkampioenschap burlesque met glamoureuze striptease: “Concurrentie was zo heftig, dit had ik niet verwacht”

Gent - De Gentse showgirl Zoe Bizoe, in het wereldje bekend als Zoe Blyau, mag zichzelf wereldkampioen noemen in de glamoureuze stripteases. In de categorie ‘International Crown’ wist ze zaterdag de kroon in de wacht te slepen tijdens de World Burlesque Games in Londen.

Zoe Bizoe neemt het applaus van het publiek in ontvangst. Foto: Zoe Bizoe

Pas twee jaar geleden ging de Gentse Zoe Blyau in première met haar one-woman-show, maar sindsdien gaat het razendsnel voor de showgirl. De uitverkochte zalen waren al een voorsmaakje van het succes dat haar ook op het internationale podium te wachten stond. “De competitie was zo heftig, ik had echt gedacht dat er iemand anders zou winnen. Ik was weggeblazen door de concurrenten, maar toch ben ik gewonnen”, reageert ze blij. “On-ge-lo-fe-lijk!”

Het is haar vierde deelname op een Burlesque Festival en het is haar vijfde titel in het totaal. Volgens de showgirl heeft er nog nooit eerder een “nieuweling” alle titels kunnen binnen rijven. “Een perfecte score met een vierdubbele overwinning. De eerste keer in september 2018 in het fabelachtige Taormina in Sicilië: een dubbele prijs voor ‘best comic act’ en de hoofdprijs. Op Valentijn 2019 won ik het Strassbourg festival de“coup de ceour”. En in oktober 2019 mocht ik me ook al Queen (de titel voor de winnares, red.) noemen na het Cabaret & Burlesque festival in Torino Italië.” Eén ding is duidelijk: ze heeft België wel degelijk op de internationale showgirl-kaart gezet.

(De tekst gaat verder onder de Instagrampost.)

Glamoureuze striptease

Toch is burlesque niet bij het grote publiek gekend. “Burlesque is een glamoureuze striptease waarbij het verhaal achter de dans, het personage, humor en zelfrelativering primeert”, legt Zoe Bizoe uit. “De bekendste naam in het wereldje is natuurlijk Dita Von Teese. Dankzij haar is er de laatste jaren wereldwijd een revival van het genre dat zo populair was in jaren ‘30-40’.” Over heel de wereld voeren artiesten van over de hele wereld dan ook een show op met hun dans voor het publiek en strijden ze in verschillende competities voor de titel.

Volgende week staat Zoe Bizoe op het podium in Zürich voor de European Queen of Burlesque, waar ze genomineerd is in de top 30.

Zoe Bizou samen met de twee eredames op de World Burlesque Games. Foto: Zoe Bizoe