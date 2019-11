Wendy van Wanten annuleert alle optredens tot januari volgend jaar: “Ze moet rusten”

Wendy van Wanten annuleert al haar optredens tot januari volgend jaar, dat bevestigt manager en partner Frans Vancoppenolle. Het is niet helemaal duidelijk wat er met Wendy aan de hand is. “Ze moet rusten”, klinkt het. Zaterdagochtend ging ze samen met haar dochter Estelle te horen zijn op Joe, maar presentatrice Ann Van Elsen meldde dat de zangeres had afgezegd.

Attente fans van de zangeres hadden het eerder al opgemerkt: de agenda op haar website is plotseling helemaal leeggehaald en alle optredens voor de rest van het jaar zijn geschrapt. “Dat klopt, ik heb alles geannuleerd tot januari volgend jaar”, zegt Frans. Over de reden bleef hij vaag. “Ik kan er niet veel over kwijt, maar ze is al veertig jaar aan het werk, zonder ooit één keer deftig met verlof te gaan. Ze heeft dringend nood aan rust en tijd om alles op een rijtje te zetten. Ze is in goede handen.”

Verdere details wou Frans niet kwijt.