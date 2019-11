Biergooiers verpesten Antwerp-Club Brugge: match tijdje stilgelegd

Antwerp-Club Brugge is in de veertigste minuut stilgelegd. Enkele thuissupporters gooiden bier op het veld. Ze raakten daarbij Antwerp-speler Wesley Hoedt en scheidsrechter Bram Van Driessche.

De biergooiers mikten naar de grensrechter, maar troffen dus raak bij de ref én een eigen speler. Van Driessche legde de wedstrijd even stil om de fans te laten bedaren. Eerder had de harde kern van Antwerp zich al misdragen door pyrotechnisch materiaal te gebruiken, recht tegen het advies van Antwerp-voorzitter Paul Gheysens in. “En vooral die pyro ( pyrotechnisch materiaal, zoals rookpotten en ­Bengaals vuur, red.). Dat moet er ­onherroepelijk uit. We hebben al supporters die gehoorschade hebben opgelopen door bommen op de ­tribune, nu weer supporters die ­verbrand zijn door pyro… Dat kan niet meer”, zei dit dit weekend nog in Gazet van Antwerpen.

De wedstrijd werd na tien minuten onderbreking opnieuw op gang gefloten.