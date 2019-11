Wordt Dries Mertens ploegmaat van Romelu Lukaku? Geruchten doen de ronde in Italië en de interesse van Inter is concreet

In Italië doen geruchten de ronde dat Dries Mertens volgend seizoen niet meer voor Napoli speelt, maar wel voor het Internazionale van Romelu Lukaku.

Zoals intussen geweten, is de Rode Duivel bezig aan zijn laatste contractjaar bezig bij de club die hem in de zomer van 2011 naar Italië haalde. Mertens werd in het verleden al gelinkt aan een Chinees avontuur, tot frustratie van voorzitter Aurelio De Laurentiis.

“Ik ben absoluut niet bereid om heel ver voor hen te gaan”, zei de flamboyante Italiaan over de aflopende contracten van Mertens en ploegmaat José Callejon. “Elke speler heeft zijn waarde, afhankelijk van zijn positie, hoe hij presteert, hoe oud hij is en wat hij doet. Als zij zich willen uitverkopen in China, overbetaald willen worden om er voor twee of drie jaar een sch***leven te hebben, dan is dat hun probleem. Ik kan China niet als competitief beschouwen. China is daar ver van verwijderd. Als zij dat anders zien, dat is dat hun probleem. In het leven moet je kiezen tussen gelukkig zijn en een job vinden die je graag doet of werken voor het geld. Voor mij is geld een middel, geen doel. Als dat voor hen wel een doel is, dan moeten ze maar naar China gaan.”

Maar volgens Corriere dello Sport en La Gazzetta dello Sport komt het grote gevaar voor Napoli niet van China, maar vanuit eigen land en meer bepaald van Inter. Volgens eerdergenoemde Italiaanse kranten zou er in Milaan een contract van twee seizoenen plus een derde klaar liggen voor Mertens. Er is sprake van een jaarsalaris van 6 miljoen euro, maar dat wordt ontkend aan onze redactie. Al is de interesse wel concreet voor ‘Ciro’.

Foto: Photo News

Mertens kan vanaf 1 januari in principe voor een nieuwe ploeg tekenen aangezien zijn contract in juni afloopt. Het is ook de enige manier waarop Napoli nog iets van geld zou kunnen cashen voor onze landgenoot. Hij zou volgens Corriere dello Sport benadert zijn door niemand minder dan Inter-coach Antonio Conte zelf. Er wordt verder ook gesuggereerd dat de 33-jarige aanvaller in de toekomst nog verhuist naar het Chinese Jiangsu Suning, de zusterclub van het Inter van Lukaku.

De Nerazzurri lijken de uitdagers te zijn van Juventus voor de titel dit seizoen. Napoli speelde dit weekend gelijk tegen Genoa en kon al vier matchen net winnen in de Serie A. De positie van coach Carlo Ancelotti wordt dan ook kritiek. Eerder deze week raakte al bekend dat de 60-jarige Italiaan op de wip zat door de povere resultaten, maar ook door de slechte sfeer in de spelersgroep. Mertens en co weigerden na de Champions League-wedstrijd tegen Salzburg naar een trainingskamp af te zakken, en vertrokken prompt huiswaarts.

