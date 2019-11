Antwerp zal het in zijn volgende match zonder Didier Lamkel Zé (23) moeten doen. De Kameroense winger pakte tegen Club Brugge zijn vijfde gele kaart in de competitie, nadat hij na de 2-1 de bezoekende fans provoceerde. Hij is er dus niet bij als de Great Old het op donderdag 21 november thuis tegen AA Gent opneemt – een inhaalmatch.