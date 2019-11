Opgelicht via 2dehands.be: “Hij bedroog me in mijn eigen living”

Het aantal klachten wegens oplichting op de site 2dehands.be is zo sterk toegenomen dat er extra veiligheidsmaatregelen komen. De oplichters worden steeds gewiekster. In het beste geval krijgt u uw pakket nooit van een oplichter. In het slechtste geval wordt ook nog uw bankrekening geplunderd, zo blijkt uit getuigenissen van lezers.