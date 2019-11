Rusland laat laatste walvissen vrij uit “horrorgevangenis”, maar krijgt hevige kritiek voor de manier waarop: “Dieren in levensgevaar”

Rusland zegt dat het de laatste van bijna 100 walvissen heeft vrijgelaten uit de beruchte “walvisgevangenis” in de buurt van Nakhodka. Dat deden ze nadat er internationaal protest kwam - waarmee zelfs Pamela Anderson en Leonado DiCaprio zich mee moeiden - op de verschrikkelijke levensomstandigheden van de uiterst intelligente zeedieren. Maar ook de vrijlating blijft niet onbesproken: volgens Greenpeace en internationale experts heeft Rusland de dieren in levensgevaar gebracht met de manier waarop ze zijn vrijgelaten.

De situatie die dierenrechtenactivisten eind 2018 op beelden konden vastleggen, was schrijnend. In de buurt van de zeehaven Nakhodka, in het oosten van Rusland zaten maar liefst 10 orka’s en 87 beloega’s in krappe bassins, klaar om verkocht te worden aan Chinese themaparken en aquaria. De dieren kunnen amper draaien, laat staan voluit zwemmen.

Hun benarde situatie zette dierenrechtenorganisaties meteen aan het werk. Ook beroemdheden zoals Leonardo DiCaprio en Pamela Anderson steunden wetenschapper en oceanoloog Jean-Michel Cousteau openlijk. Het voormalig Baywatch-model schreef zelfs een emotionele brief naar president Poetin.

Foto: Reuters

In levensgevaar

Na tal van internationale petities kwam het Kremlin uiteindelijk tussenbeide en werd de lokale autoriteiten bevolen in te grijpen. In principe was de situatie geregeld, maar in praktijk ging het er veel minder vlot aan toe.

Hoewel oceanoloog Cousteau ter plaatse ging om een plan te ontwikkelen om de walvissen vrij te laten in fasen om hun overlevingskansen te verhogen, was er heel wat tegenstand. In het kader van de overeenkomst zou een speciale rehabilitatie-faciliteit voor de walvissen worden opgezet. Die zou gelijkaardig moeten geweest zijn aan hun natuurlijke omgeving, zodat ze opnieuw konden wennen aan het leven in het wild.

Volgens Greenpeace en internationale wetenschappers werd de operatie echter in het geheim en haastig afgeraffeld en heeft dat de dieren in levensgevaar gebracht. De walvissen moesten bovendien over een afstand van 1800 kilometer worden vervoerd, om in hetzelfde gebied te worden vrijgelaten als waar ze zijn gevangen, maar ook dat zou niet gebeurd zijn. De kans dat de dieren overleven, is dan ook tragisch genoeg bijzonder klein.