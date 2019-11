De eerste nederlaag van Club Brugge had kunnen vermeden worden. Maar tegen een vooral in de tweede helft gretig Antwerp kon de fiere leider veel minder doelkansen versieren dan gebruikelijk. Het verschroeiende tempo kon evenmin worden ontdwikkeld. Vermoeidheid?

Het ging allemaal wat te gezapig bij Club Brugge. In slaap gewiegd door Antwerp? In de eerste helft was er immers rustig overwicht want vooral in aanvallend opzicht bakte Antwerp er in die periode niet ...