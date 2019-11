Club Brugge houdt hoofd koel na eerste competitienederlaag, Clement wil voorstel doen aan Pro League

Antwerp klopte Club Brugge met 2-1 in een intensieve topper. De eerste nederlaag van Club Brugge, waar ze niet willen vervallen in een paniekreactie. “Antwerp heeft altijd zijn plannetje.” Dat beaamde hun coach Laszlo Bölöni, die de geruchten over zijn toekomst van tafel veegt. Zijn Brugse collega oppert dan weer om beelden van belangrijke fases te laten zien aan coaches tijdens de wedstrijd.

Voor Simon Mignolet kwam de eerste nederlaag van Club Brugge in de competitie toch aan. “Natuurlijk. Als je bijna een hele heenronde niet verliest, is dat zuur. Maar langs de andere kant is het pas de eerste match in 15 wedstrijden die we verliezen. We gaan nog matchen verliezen dit seizoen, zo’n zaken kunnen gebeuren.” Mignolet zag dat Club nog kansen kreeg op de gelijkmaker, maar nauwkeurigheid miste. “Het was een wedstrijd die we niet hoefden te verliezen. Als we hier nog een puntje pakken, was dat eigenlijk een mooi resultaat geweest voor ons. Of we teveel zijn meegegaan in hun fysieke slag? Dat denk ik niet. Maar zij hebben altijd hun plannetje. Ze pressen hoog en daardoor ontstaan er veel duels. Dat wisten we al voor de wedstrijd. Toch zijn we proberen blijven voetballen. Maar zij hebben hun voorsprong met hand en tand verdedigd. Jammer.”

Frustratie bij Vanaken. Foto: BELGA

Vanaken: “Dit had weinig met voetbal te maken”

Ergernis bij Hans Vanaken na de wedstrijd. De match op de Bosuil werd opnieuw een fysieke slag van jewelste. “Maar dat weet je als je hier speelt. Antwerp is altijd veel show en gebluf, maar uiteindelijk heeft het allemaal weinig met voetbal te maken. Dat is hun goed recht en dat wisten wij ook voor de wedstrijd. We krijgen zelf de kansen om een punt te pakken, maar die maken we niet af. Voor ons is dit nu geen drama.” Na een moeilijke week - twee nederlagen op rij - wil Vanaken nu niet gaan dramatiseren. “We hebben een fantastische match gespeeld in Parijs en ook tegen Antwerp verdienden we meer. Er is helemaal geen reden tot paniek. Tijdens de interlandbreak kunnen we de batterijen opladen en dan gewoon verder werken.”

Clement: “Nederlaag was niet nodig”

Club Brugge-coach Philippe Clement zag hoe zijn ploeg in de tweede helft op Antwerp naast een volledige heenronde zonder nederlaag greep. “Natuurlijk ben ik ontgoocheld”, zei Clement. “Ik wist dat de eerste nederlaag van het seizoen er zou komen, maar het is jammer dat dit gebeurt tegen een tegenstander die niet sterker was.”

“We creëerden meer kansen dan Antwerp.” Foto: BELGA

De penaltyfout van Odilon Kossounou op Dieumerci Mbokani was het keerpunt van de wedstrijd. “Ik wil een oproep aan de Pro League doen”, zei Philippe Clement. “Geef trainers de kans beelden van discutabele fasen te herbekijken voor we voor de media moeten reageren. Want van de bank waar ik zat had ik het gevoel dat Mbokani de fout zocht.”

Dat de wedstrijd onderbroken werd omdat Antwerp-fans projectielen op het terrein hadden gegooid was ook al niet in het voordeel van Club, zei Clement. “De omstandigheden zaten niet mee. Het is niet leuk dat je naar binnen moet. We creëerden meer kansen dan Antwerp, maar waren niet efficiënt genoeg.”

De Club-coach geeft toe dat de Champions League-campagne haar tol eist. “We zijn het gewend elke drie dagen een wedstrijd te spelen. Ik probeer dat op te lossen met rotatie, maar soms kan 1 of 2 procent het verschil tussen winst of verlies maken.”

Bölöni: “Lamkel Zé is een man van extremen”

Laszlo Bölöni was uiteraard tevreden na de zege tegen de onbetwiste leider. “Het was een match met veel intensiteit. We waren sterk in onze ziel en in ons hoofd vandaag. Ook al speelden we niet altijd even goed, we speelden met de juiste ingesteldheid. De 1-1 was belangrijk. We waren niet echt goed, maar ook niet slecht. We waren wel moedig. Ik wens Club veel succes in de tweede resterende wedstrijden in de Champions League.”

Cult. Foto: BELGA

De geruchten over zijn toekomst wimpelt de coach weg. “Ik weet niet over welke druk het u heeft als u mij vraagt of ik blij ben voor mezelf. Druk van buitenaf voel ik niet. Ik lees geen kranten. Als u het hebt over druk van binnenuit vraag ik u van wie. Van meneer D’Onofrio. We hebben een goeie relatie en zullen alles onder vier ogen bespreken. Natuurlijk ben ik opgelucht dat we gewonnen hebben. Ik ken het wereldje. Als een trainer ergens toekomt moet zijn koffer al gepakt zijn.”

Didier Lamkel Zé scoorde, maar was ook weer zichzelf met een onnodige gele kaart waardoor hij de topper op Gent mist. “Het stoort me enorm dat Lamkel Zé onnodige fouten pakt. Hij is een man van extremen. Langs positieve en negatieve kant.”

