Julie getuigt over fysiek geweld door partner: “Zag mijn leven voorbij flitsen”

Om de tien dagen sterft er een vrouw in ons land aan de gevolgen van partnergeweld. Afgelopen week werden opnieuw twee jonge vrouwen gedood, dat brengt het aantal slachtoffers sinds begin 2019 op 21. In beide gevallen stonden de mannen al bekend bij het gerecht. Gemeenteraadslid Julie Leclercq (Défi) getuigt bij RTL-TVI over hoe ze zelf jarenlang het slachtoffer was.

Het kan iedereen gebeuren, altijd en overal, en vooral: terwijl de anderen niets vermoeden. Dat vertelt Julie Leclercq, gemeenteraadslid in het Luikse Engis en kandidaat voor het voorzitterschap van de Franstalige liberale partij DéFi, tijdens een interview op RTL-TVI. Ze kan het weten: zelf ging ze acht jaar lang gebukt onder zo’n destructieve relatie. Ze werd ook slachtoffer van fysiek geweld door haar partner. “Zonder enige reden”, zegt Leclercq. “Het is een manipulatie die steeds groter wordt, en op een dag komt daar dat geweld bij. Toen probeerde ik onze relatie te beëindigen… Ik zag mijn leven in twee minuten voorbij flitsen.”

Volgens Leclercq raak je als slachtoffer compleet sociaal geïsoleerd. “Ik zat opgesloten in een kooi. Ik moest 24 uur per dag tot zijn beschikking staan, zelfs toen ik naar mijn werk ging moest ik uitleggen waar ik heen ging. Dat zijn kleine dingen, maar je vecht uiteindelijk met je vrienden door hem.”

Klacht te laat

Een 15-tal dagen na het fysieke geweld legde Julie klacht neer bij de politie. Maar het was te laat. “Afgewezen omdat er niet genoeg bewijs was.” Iets wat vaak voorkomt in ons land: 70 procent van de klachten wordt afgewezen. “Daar ligt de grootste moeilijkheid. Als het slachtoffer te laat een klacht indient, zodat het parket geen correct beeld kan vormen van de vermeende dader”, zegt Magali Clavie van de Hoge Raad van Justitie in hetzelfde praatprogramma.

Leclercq stapte uiteindelijk in de politiek, twee jaar na de feiten. “Maar daar ging heel wat therapie aan vooraf.”