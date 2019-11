Vrouw overlijdt tijdens bakken van cake na ongeluk met keukenrobot

In Frankrijk is een 58-jarige vrouw overleden nadat haar hoofddoek vast kwam te zitten in een elektrisch multi-fornuis, een keukenrobot. Haar 15-jarige zoon zag alles voor zijn ogen gebeuren. De hulpdiensten probeerden de vrouw nog te reanimeren, maar hulp kon niet meer baten.

De feiten gebeurden zondagochtend omstreeks tien uur in Saint-Etienne. De vrouw was een cake aan het maken met haar vijftienjarige zoon toen het misliep: haar hoofddoek kwam vast te zitten in het elektrische keukentoestel en de vrouw werd daardoor gewurgd. Haar zoon belde de hulpdiensten en kreeg meteen het advies om de sjaal los te snijden en ook de stroomtoevoer van de keukenmachine af te sluiten. Maar toen de hulpdiensten ter plaatse kwamen, kon hulp niet meer baten.