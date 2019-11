ANALYSE. Waarom Genk liever nog eens tegen Liverpool had gespeeld dan tegen AA Gent

Zal een nieuw systeem Felice Mazzu redden? Neen, als we mogen afgaan op de match tegen AA Gent (0-2-verlies). De 5-3-2 die Genk een opsteker bezorgde in Liverpool bleek tegen de Buffalo’s een van de redenen waarom er verloren werd. Opnieuw. Een switch naar een 4-4-2 met ruit werkte ook niet. Een latere switch naar een platte 4-4-2 ook al niet. Radelose acties. “Mazzu buiten”, riepen de fans. Wat heeft de coach nog in zijn mouw zitten om zijn vel te redden?