Dagen Felice Mazzu lijken geteld: “Of ik blijf? Dat moet je aan het bestuur vragen”

“Mazzu buiten”, scandeerden de Genkse fans op het einde van de 0-2-nederlaag tegen AA Gent. Na een derde nederlaag op rij is de passage van Felice Mazzu in Genk zo goed als voorbij. “Of ik blijf? Dat moet je aan het bestuur vragen”, reageerde de trainer kort na de match. Technisch directeur Dimitri De Condé miste de “wil om te winnen”. “We bekijken deze week of we een beslissing moeten nemen.”

Gelatenheid. En vooral frustratie. Het zijn de twee gevoelens die Felice Mazzu na het verlies tegen AA Gent deelde. “Ik kan het verschil tussen mijn ploeg dinsdag tegen Liverpool en nu tegen Gent maar moeilijk begrijpen. Het waren twee verschillende gezichten. We slikten opnieuw de eerste goal en hoewel we wel een paar mooie dingen konden zien, waren we te weinig gevaarlijk. Het was een verdiende zege voor Gent.”

Goed gevoel na Liverpool

Een derde zege op rij voor de Buffalo’s, een derde verlies op rij voor Mazzu. In de match die absoluut niet verloren mocht worden, wou hij zijn job behouden. “Ik heb die analyses ook gelezen, maar die stroken wel niet met hetgeen ik hoorde van het bestuur”, reageerde de coach. “Ik ben hier nog. En ik heb ook niet het gevoel dat de druk nu anders is. Voor de match tegen Liverpool waren er al veel veronderstellingen en werden er al veel analyses gemaakt, maar we speelden goed op Anfield en iedereen vertrok met een goed gevoel. Soit, of ik in de nabije toekomst nog steeds trainer van Genk zal zijn, moet je aan het bestuur vragen.”

De verwachting is dat dat bestuur snel met een officiële verklaring op de proppen komt. Eentje die normaliter niet een positieve boodschap zal bevatten omtrent de toekomst van de huidige Genkse coach. Technisch directeur Dimitri De Condé wond er weinig doekjes om: “Ik miste vandaag de wil om te winnen. We bekijken deze week of we een beslissing moeten nemen over de coach.”

