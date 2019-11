In Brussel zit de ‘International Body Art Convention’ erop. Tattoo-artiesten én -liefhebbers zakten uit alle uithoeken van de wereld af naar ons land om zich te laten inspireren - of tatoeëren - tijdens dit driedaagse evenement. Eén van de bekendste bezoekers was Rolf Bucholz, de Duitser heeft meer dan 480 piercings in zijn lichaam en liet ook horens implementeren op zijn schedel. Een visueel overzicht: