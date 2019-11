“We gaan jullie afslachten”: klare taal in vluchtelingenkamp waar tienduizenden ISIS-vrouwen en -kinderen zitten

In een reportage van de Britse journalist Mark Stone voor Sky News is te zien hoe tienduizenden ISIS-vrouwen gevangenzitten in een vluchtelingenkamp in Syrië. Ondanks de recente dood van hun leider, blijven ze openlijk steun betuigen aan de extremistische organisatie. Zelfs de allerkleinsten spreken klare taal: “We zullen jullie afslachten”, zegt een jongetje voor de camera.

Op de beelden is te zien hoe de verslaggever het vluchtelingenkamp Al-Hol - gerund door de Koerden - in het noordoosten van Syrië bezoekt. Een zeldzaamheid, niet iedereen krijgt zomaar de toelating de plek te bezoeken. Zo’n bezoek is ook niet zonder gevaar. Er zitten naar verluidt 70.000 gevangen ISIS-strijders, -vrouwen en hun kinderen, meer dan eens lopen gespannen situaties er uit de hand. Dodelijke steekpartijen zijn geen uitzondering.

Journalist Stone beschrijft de plek voorts als een mini-kalifaat. Want ondanks de dood van de voormalige leider van Islamitische Staat, Abu Bakr al-Baghdadi, is de ideologie van het kalifaat er zeer aanwezig. “We gaan je vermoorden door je af te slachten”, zegt een jongetje met heldere ogen tegen de camera. Hij lijkt rond de tien jaar oud te zijn, en hij is een van de vele duizenden kinderen die er zit. Sommigen komen uit Rusland of Bosnië, anderen hebben duidelijke Europese roots: ze zeggen dat ze uit Finland en Frankrijk komen. Ook de vrouwen in het kamp lijken nog te dwepen met Islamitische Staat. Dat hun leider er niet meer is, maakt niet uit. “Er zal weer een nieuwe leider opstaan”, klinkt het.

Foto: Sky News

Toch zijn er ook vluchtelingen in het kamp die wél de ideologie van ISIS hebben afgezworen. Zo zegt een van oorsprong Italiaanse vrouw dat ze als 17-jarige naar Syrië is vertrokken, maar na drie jaar probeerde weg te vluchten van de organisatie. Sindsdien heeft ze een onderkomen in Al-Hol, daar zijn haar drie kinderen naar eigen zeggen meer beschermd dan wanneer ze terug in Italië zouden vertoeven.

De taferelen in Al-Hol grijpen Stone duidelijk aan, maar wie wel of niet de waarheid spreekt, is hem niet duidelijk. “Hoeveel van deze vrouwen zijn slachtoffer? Hoeveel dader?”

Turkije stuurt gevangen Syriërs vanaf maandag terug naar het land waar zij vandaan komen. Of daar Belgen bij zitten is niet duidelijk.