Wouter Vrancken over de geruchten rond verhuis naar Genk: “Ik heb geen glazen bol”

Felipe Mazzu verloor zijn match van de laatste kans. Wouter Vrancken schreef geschiedenis door KV Mechelen na 28 jaar nog eens naar een zege te coachen op Sclessin. De ultieme sollicitatie? Vrancken wordt al een tijdje genoemd als mogelijke kanshebber om Mazzu op te volgen in Genk. En na vanavond zullen die geruchten zeker niet afnemen.

“Mijn reactie op die geruchten? Dat het geruchten zijn.” Wouter Vrancken leek niet echt opgezet met de vragen over zijn toekomst na de historische zege in Luik. “Na de prestatie die we hier geleverd hebben, op dit veld en in deze sfeer, denk ik dat het ongepast is om aandacht te schenken aan andere zaken.”

Toen een collega van ‘Het Belang van Limburg’ vroeg of hij open zou staan voor een eventuele verhuis naar de Luminus Arena kaatste Vrancken de bal terug. ‘Voor welke krant werk jij? Het Belang? Zou jij open staan voor een verhuis naar Het Laatste Nieuws? Volgende week? Kijk, ik heb ook geen glazen bol. Ik ben gewoon met Mechelen bezig. Ik ben niet bezig met dingen die in de toekomst zouden kunnen gebeuren.”

Over de wedstrijd zelf was Vrancken gelukkig heel wat spraakzamer. “Natuurlijk ben ik een zeer tevreden trainer. We hebben dan ook een heel goede wedstrijd gespeeld. In de eerste helft waren er weinig kansen maar komen we toch op voorsprong dankzij die schitterende vrije trap van Rob (Schoofs, red.). In de tweede helft zaten we stevig in de match maar maakten we iets te weinig gebruik van de ruimtes na de 0-2. In het laatste kwartier speelden zij alles of niks en kregen wij het voetballend moeilijk. Als ploeg hebben we dat laatste kwartier knap overleefd. Ook al was het af en toe wat paniekerig. Dat kan ik mijn spelers echt niet kwalijk nemen. Dit was een overwinning op passie en beleving.”

De Mechelse supporters bleven tot dik een uur na affluiten zingen op de bezoekersparking van Sclessin. Met reden. De overgrote meerderheid van de dik 1.200 meegereisde fans - de twee bezoekersvakken waren compleet uitverkocht - maakte nog nooit een uitoverwinning mee op Luikse grond. De laatste dateerde van 26 januari 1991. Toen was de 21-jarige Marc Wilmots de matchwinnaar en Fi Van Hoof - nog steeds actief binnen de club als scout - de trainer. Een historische zege dus. “Geschiedenis geschreven? Daar ben ik niet mee bezig. Ik heb alleen geprobeerd hier drie punten te pakken. Drie punten die ons weer een heel eind verder helpen. Dat we nu kleur moeten bekennen over Play-Off 1? (aan de pers, red.) Dat laat ik over aan jullie. Wat ik wel kan zeggen is dat ik geen dip verwacht van deze ploeg. Fysiek zijn we klaar om dit elke wedstrijd opnieuw te doen. De resultaten heb je niet altijd in de hand maar op vlak van intensiteit en mentaliteit heb ik geen schrik voor een dip.”

Bekijk hier het matchverslag: