Uitslaande brand in tijdelijk asielcentrum Bilzen: “Vuur werd vermoedelijk aangestoken”

Bilzen -

In het momenteel leegstaand gebouw van het voormalige woonzorgcentrum Ark van Noé aan de Rode Kruislaan in Grote Spouwen (Bilzen) woedt een uitslaande dakbrand. Het gebouw zou in de toekomst gebruikt worden als tijdelijk opvangcentrum voor asielzoekers. Er zijn sporen van inbraak gevonden, vermoedelijk werd de brand aangestoken, aldus de burgemeester.