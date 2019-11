Noodtoestand uitgeroepen in Australische staat door bosbranden: “Catastrofaal”

In de deelstaat Nieuw-Zuid-Wales, in het oosten van Australië, is maandag voor een week lang de noodtoestand uitgeroepen. In de staat braken vorige week tientallen verwoestende bosbranden uit.

De premier van Nieuw-Zuid-Wales Gladys Berejiklian riep maandag de noodtoestand uit door de “catastrofale weersomstandigheden die voorspeld zijn voor de komende week, en voor dinsdag in het bijzonder”. Het wordt heet en er zal veel wind zijn.

“Die catastrofale weersomstandigheden kunnen zeer snel veranderen, dus in godsnaam, blijf weg uit bosrijke gebieden”, verklaarde Berejiklian in Sydney.

Met de noodtoestand hebben de hulpdiensten meer macht om alle middelen van de staat in te zetten, om evacuaties te coördineren en om gas-, elektriciteit-, en oliediensten stil te leggen.

Al drie doden

Bij de branden, die vorige week uitbraken, zijn al drie mensen omgekomen. Zo’n honderd mensen, onder wie twintig brandweermannen raakten gewond. Meer dan 150 huizen zijn verwoest. Verwacht wordt dat die cijfers nog zullen oplopen.

Bijna een miljoen hectare land is al in de as gelegd. Momenteel zijn er zestig branden, waarvan veertig nog niet onder controle zijn.

Deze week kunnen burgers geconfronteerd worden met een van de meest gevaarlijke bosbranden ooit, verklaarde David Elliott, minister van de staat bevoegd voor de hulpdiensten, maandag.

