Bol.com gaat de concurrentie aan met Zalando en co en start met kledingverkoop

Bol.com, ook goed bekend bij Belgische onlineconsumenten, stort zich begin komend jaar vol op het verkopen van kleding. De webwinkel van Ahold benadert bekende modemerken om het Amerikaanse Amazon straks het hoofd te kunnen bieden. Die onlinereus is groot in kleding en opent begin volgend jaar een complete Nederlandse webwinkel, zeggen ingewijden in de mode tegen het Financieele Dagblad (FD).

Er zouden gesprekken lopen tussen Bol.com en kledingmerken, waarbij namen als G-star en Tommy Hilfiger worden genoemd. De webwinkel zou zijn stap in merkkleding in januari groots aankondigen.

Daarmee wordt het druk op de markt voor modewebwinkels. Naast Bol.com en Amazon is ook het Duitse Zalando groot in onlinekleding. Sinds kort probeert ook Otto Group de Nederlandse markt te bestormen, met webwinkeldochter About You. Retailexperts verwachten een hevige concurrentiestrijd, waaronder het verlieslatende Wehkamp het meest te lijden zal hebben.