Anti-China-protest in Hongkong alsmaar grimmiger: agenten schieten met scherp, betoger kritiek

Een manifestant die bij protesten tegen de regering werd neergeschoten, ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. Dat meldt een woordvoerder van het ziekenhuis. De politie bevestigt dat een man neergeschoten werd. Nog volgens Bloomberg en Reuters werd er ook op andere plekken geschoten. De politie schoot met scherp.

Op een video is te zien hoe een politieagent een manifestant arresteert. Terwijl een andere betoger hem benadert, schiet hij de man vanop korte afstand in de borst. Op beelden is te zien hoe het slachtoffer roerloos op de grond ligt met zijn ogen wijd open. Hij is in kritieke naar het ziekenhuis gebracht.

Volgens de Hong Kong Free Press reageerde het slachtoffer niet toen de hulpdiensten aankwamen op de plaats van het incident in het Sai Wan Ho-district. De twee manifestanten werden meegenomen door de ziekenwagen. Ook op andere plekken schoot de politie met scherp.

Nog volgens Reuters vuurde de politie ook traangasgranaten.