Matthias Diependaele (N-VA) verdedigt besparingen: “We besparen overal, dat dat niet zou mogen in cultuur, vind ik choquerend”

Vlaams minister van Begroting, Financiën en Wonen, Matthias Diependaele (N-VA) heeft maandag de geplande besparingen van zijn partijgenoot en minister van Cultuur Jan Jambon verdedigd. “Om nu te horen van de cultuursector dat we dat bij hen niet zouden mogen doen, vind ik een choquerend standpunt.”

LEES OOK. Jambon zet mes in de cultuursector: “Ze proberen ons monddood te maken of naar hun pijpen te doen dansen”

Sinds de beleidsnota van minister Jambon afgelopen vrijdag lekte en de bijhorende golf van verontwaardiging, is het verassend stil gebleven vanuit de Vlaamse regering. Maandagochtend verdedigde Matthias Diependaele het beleid van zijn partij. “Ik ben ervan overtuigd dat de Vlaming begrijpt dat we niet meer geld kunnen uitgeven dan dat er binnenkomt.”

Volgens Diependaele is deze Vlaamse regering een investeringsregering. “Daarvoor zijn we op zoek gegaan naar geld, in alle beleidsdomeinen. Overal gaan kijken om dan zeer duidelijke keuzes te maken.”

Om te kunnen investeren heeft de regering, bij monde van Diependaele, vooral gekeken naar de “lopende uitgaven”, onder meer de cultuursubsidies. “Om nu te horen van de cultuursector dat we dat bij hen niet zouden mogen doen, vind ik een choquerend standpunt.”

Dat de besparingen snel ingaan (al vanaf januari) is vervelend, maar onvermijdbaar. “We rekenen op de creativiteit van de betrokken instellingen om dit op te vangen”, zegt Diependaele nog bij Radio 1. “Wij zijn ook gevat door de veranderde economische omstandigheden. Wij hebben er als Vlaamse Regering voor gekozen om geen schulden door te schuiven naar de volgende generatie. We kunnen vandaag onze kop niet in het zand steken.”

LEES OOK. Oppositie laakt besparingen voor cultuursector: “Dit is de doodsteek voor vele kunstenaars”