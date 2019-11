Michy Batshuayi blijft ambitieus ondanks invallersrol: “Ik wil dit seizoen een trofee omhoog steken”

Na uitleenbeurten aan Dortmund, Valencia en Crystal Palace is Michy Batshuayi terug bij Chelsea. Daar moet hij zich voorlopig tevredenstellen met een plek in de schaduw van man-in-vorm Tammy Abraham. Maar de goedlachse Rode Duivel houdt de moed erin. “Ik wil prijzen winnen”, zegt hij in een interview met Play Sports.

Na enkele omzwervingen is Batsman terug in Londen. “Voordat ik vertrok, wist ik dat ik mijn plaats had bij Chelsea. De Premier League is ook mijn favoriete competitie, dus ik ben blij om thuis te zijn”, aldus Batshuayi voor de camera van Play Sports.

Maar onze landgenoot is momenteel wel maar tweede keuze, achter Abraham. “Dat is frustrerend, want iedereen wil veel spelen en veel scoren. Dat is normaal dat ik me zo voel. Jammer genoeg beslist de baas (), en hij kan er maar elf opstellen. Momenteel kiest hij voor andere spelers.”

Zijn statuut als invaller doet geen afbreuk aan de ambitie van de spits. “Het doel van dit seizoen is een trofee winnen met de ploeg”, aldus Batshuayi. En zijn persoonlijke doel? “Veel scoren, zodat de ploeg een prijs pakt.” Staat genoteerd.