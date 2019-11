Temperaturen nemen stilaan af: sneeuw in het zuiden van het land, vrieskou in Vlaanderen

De komende week nemen de temperaturen in ons land stilaan af. Bijna elke dag wordt er smeltende sneeuw verwacht in het zuiden van het land, in Vlaanderen kan het ’s ochtends vriezen.

Maandag trekt een regenzone vanaf de kust richting Ardennen. De neerslag bereikt pas in de loop van de namiddag het oosten van het land, waar er ’s ochtends nog enkele opklaringen mogelijk zijn. Achter de regenzone wordt het in de namiddag in het westen en het centrum wisselend bewolkt met buien. De maxima schommelen tussen 3 graden in de Hoge Venen en 8 graden in Vlaanderen.

Maandagavond verlaat een regenzone ons land richting Duitsland. Daarna wordt het overal wisselvallig met soms buien die in Hoog-België onder de vorm van (smeltende) sneeuw kunnen vallen. Aan zee is een donderslag niet uitgesloten. De minima liggen tussen 0 graden op de Ardense hoogten en 5 graden langs de kust.

Dinsdag is het wisselend tot zwaarbewolkt met buien en daarbij kans op een donderslag. In Hoog-België valt er soms winterse neerslag. We krijgen maxima van 2 graden in de Hoge Venen tot 8 graden in het westen.

Woensdag blijft het wisselvallig met enkele buien. In de Ardennen vallen de buien soms onder de vorm van smeltende sneeuw. De maxima schommelen tussen 2 en 9 graden.

Donderdag trekt een depressie van Bretagne naar het noorden van Spanje. De storing eraan verbonden zou gedeeltelijk ons land kunnen beïnvloeden met waarschijnlijk in het westen van het land perioden van regen, maar dat is nog niet zeker. De maxima liggen tussen 3 en 8 graden.

Het weer op zondag. Foto: KMI

Vrijdag is het vrij koud met maxima rond 4 graden in Brussel en kans op (winterse) neerslag.

Zaterdag zou het droog worden met bredere opklaringen. Maxima tussen 3 en 7 graden.

Zondag zou de zon geleidelijk plaats maken voor wisselvallig weer met kans op neerslag die in de Ardennen een winters karakter aanneemt. Na een koude ochtend met vriestemperaturen zouden de temperaturen stijgen naar zo’n 5 graden in het centrum van het land.