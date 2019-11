Turkije start repatriëring van gevangengenomen ISIS-strijders: “Ze zijn van u, doe ermee wat u wilt”

Turkije is, zoals eerder aangekondigd, begonnen met het terugsturen van gevangengenomen buitenlandse ISIS-strijders. De procedure omtrent een Amerikaanse strijder is afgerond, hij is teruggestuurd. Binnenkort volgen 24 anderen, onder wie elf Fransen, tien Duitsers, twee Ieren en een Deen. “Geen nood om alle richtingen uit te rennen: we gaan de ISIS-leden naar u terugsturen. Ze zijn van u, doe ermee wat u wilt”, verklaarde de minister van Binnenlandse Zaken Süleyman Soylu eerder.

“Een buitenlandse terrorist is vanuit Turkije gedeporteerd nadat de procedure afgerond werd”, aldus Ismail Catakli, woordvoerder van de Turkse Minister van Binnenlandse Zaken. Nog volgens hem worden maandag een Duitse en een Deense jihadist teruggestuurd. Tegen donderdag moeten 7 andere strijders van “Duitse origine” terug naar hun land gestuurd zijn. Daarna worden elf Fransen, twee Duitsers en twee Ieren teruggestuurd.

Eerder had de Turkse minister van Binnenlandse Zaken al verklaard dat Turkije buitenlandse ISIS-strijders en -militanten zal terugsturen naar hun land van herkomst, ongeacht of ze hun nationaliteit kwijt zijn of niet. Onder de gevangengenomen strijders en militanten bevinden zich ook Belgen. Nog volgens de TRT Haber, een zender van de Turkse openbare omroep, gaat het land 2.500 buitenlandse strijders deporteren.

“Doe ermee wat u wilt”

Turkije wordt ervan verdacht dat het jihadi’s toeliet om de grens over te steken naar Syrië toen daar de burgeroorlog losbarstte in 2011. Maar in 2015 sloot Turkije zich aan bij de anti-ISIS-coalitie, nadat het land het doelwit was geworden van verschillende aanslagen. De voorbije weken kreeg Ankara weer kritiek omdat het de strijd tegen ISIS zou bemoeilijken, doordat het op 9 oktober een offensief lanceerde tegen Koerdische milities in Syrië. Die milities nemen een centrale positie in in de strijd tegen ISIS.

De Turkse president Recep Tayyip Erdogan zei vrijdag dat zijn land 287 personen heeft opgepakt die ontsnapt waren uit gevangenissen voor ISIS-strijders na de start van het Turkse offensief.