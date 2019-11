Vincent Kompany duikt in Engeland op als analist, en gaat meteen in tegen José Mourinho: “Man City kan nog kampioen spelen”

Op zijn terugkeer op de Belgische velden is het nog even wachten, maar Vincent Kompany maakte van een vrij weekend (Anderlecht speelde vrijdag al) gebruik om terug te keren naar Engeland. Daar trad hij bij Sky Sports op als analist bij Liverpool-Manchester City, naast José Mourinho en Roy Keane. “De titelrace is nog niet over”, aldus de paars-witte speler-manager na de 3-1 zege van Liverpool.

Na elf seizoenen, vier landstitels en nog een handvol andere prijzen trok Vincent Kompany de deur achter zicht dicht bij Manchester City. In september keerde hij al eens terug voor zijn testimonial (die hij niet kon spelen wegens een blessure), zondag was hij te gast bij Sky Sports als analist. Hij zag hoe Liverpool met 3-1 won tegen ‘zijn’ City, waardoor de Reds nu negen punten meer hebben in de stand. Leicester en Chelsea volgen op acht punten van Liverpool.

Collega-analist José Mourinho denkt dat de titelstrijd nu al gestreden is, “tenzij er iets dramatisch gebeurt met Liverpool”. Kompany is echter niet akkoord. “Ik begrijp zijn punt, omdat Liverpool heel sterk is op dit moment. Er is veel te bewonderen aan dit team. Ik ga volledig akkoord met zijn mening over de intensiteit waarmee de ploeg speelt, het vele werk dat het middenveld opknapt en de kwaliteit aan de bal. Maar ze hebben nog het grootste aantal wedstrijden te spelen, en ze kunnen geen enkele competitie laten vallen. Ze hebben getoond hoe ze sterk ze zijn vandaag, maar ook bij City zit de puzzel goed in elkaar. In mijn opinie gaat het spannend zijn tot het einde.”

Kompany blikte ook even terug naar het verleden. “Liverpool heeft al verscheidene keren op kop gestaan, en City moest al meerdere keren achtervolgen.” Het bracht bij Mourinho meteen herinneringen boven. “Toen ik hier in 2014 won, heb je me nooit gebeld om me te bedanken voor de titel”, dolde de Portugees. “Maar toen was City ook de beste ploeg, en dat verschil in kwaliteit is er nu niet meer.” Het laatste woord in de discussie was voor Roy Keane, die zich aansloot bij Mourinho. “Ik denk dat de titelstrijd gestreden is, ja.”

VAR-discussie

Een wedstrijd kan tegenwoordig niet zonder een stevige VAR-discussie, ook in Engeland. Vooraf aan het eerste doelpunt van Liverpool leek Alexander-Arnold hands in de eigen zestien te begaan. City claimde een strafschop, maar de ref ging daar niet op in. Liverpool trok in de aanval, Fabinho verschalkte Ederson met een knal van buiten de zestien. De VAR greep eveneens niet in, want zag op de beelden dat Bernardo Silva eerder in die actie de bal ook beroerde met de hand.

De actie bleef echter de gemoederen beroeren na de match. Pep Guardiola kreeg er tot driemaal toe een vraag over, zijn antwoord was drie keer hetzelfde. “Dat moet je aan de scheidsrechter vragen.” De coach van Man City was na affluiten al heel overdreven de hand van de ref gaan schudden, begeleid met de woorden “thank you very much”. Niet sarcastisch bedoeld, claimde hij nadien. “Ik meende dat. Ik ben beleefd.”