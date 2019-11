Zes verdachten, onder wie twee Belgen, aangehouden in onderzoek naar financieren terrorisme met benefieten voor ‘oorlogsslachtoffers’

Bij een gezamenlijke actie van de Nederlandse en Belgische ordediensten in een internationaal onderzoek naar terrorismefinanciering, zijn zes verdachten aangehouden. Onder hen ook twee Belgische verdachten.

Dinsdag werden drie mannen uit het midden van Nederland en twee mannen in België aangehouden. Woensdag is nog een zesde verdachte aangehouden, ook in de regio Midden-Nederland.

De zes mannen zouden in 2013 en 2014 in Turkije en Syrië vermoedelijk geld hebben overhandigd aan strijders van Islamitische Staat (ISIS) of andere terroristische organisaties. Het geld zou zijn ingezameld door een stichting onder het mom van “hulp te bieden aan oorlogsslachtoffers” . Het vermoeden is dat de stichting in Nederland voor minimaal 200.000 euro aan donaties heeft opgehaald door middel van bijeenkomsten en benefieten.

De verdachten zouden om en bij 130.000 euro in cash al naar Syrië gebracht hebben. Met de rest van het geld zouden de reizen zijn gefinancierd en één van de verdachten heeft vermoedelijk een deel van het geld overgemaakt naar een andere stichting. Hij wordt daarom ook verdacht van verduistering.