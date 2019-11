Australië bereidt zich voor op “een van de gevaarlijkste dagen uit de geschiedenis” door catastrofale bosbranden

De brandweer van Australië waarschuwt dat dinsdag vermoedelijk “een van de gevaarlijkste dagen uit de geschiedenis” zal worden door de bosbranden die het land teisteren.

In de deelstaat Nieuw-Zuid-Wales woeden maandag nog zestig branden, waarvan veertig voorlopig niet onder controle te krijgen zijn. Ook in Queensland, West-Australië en Zuid-Australië zijn er meer dan vijftig branden.

Noodtoestand uitgeroepen

In Nieuw-Zuid-Wales is maandag voor een week lang de noodtoestand uitgeroepen. De komende dagen zullen de weersomstandigheden verslechteren en worden hoge temperaturen, een lage luchtvochtigheid en een sterke wind verwacht. Daardoor zullen de branden verder uitbreiden.

De brandweer heeft gewaarschuwd dat het gaat om “de gevaarlijkste bosbranden die het land ooit gezien heeft”. Vooral dinsdag wordt een catastrofale situatie verwacht, waardoor intussen al meer dan zeshonderd scholen de deuren zullen sluiten als voorzorgsmaatregel.

“In godsnaam, blijf weg uit bosrijke gebieden”, verklaarde premier Gladys Berejiklian. “Stel onze beslissing niet in vraag. Luister gewoon voor jezelf en jouw familie. We willen dat het volk veilig is.”

Foto: EPA-EFE

Foto: EPA-EFE

Slachtoffers

Sinds vrijdag zijn drie mensen omgekomen en bijna tweehonderd huizen verwoest door de vlammen. Door de onvoorspelbaarheid van de branden sluiten de autoriteiten niet uit dat er nog meer slachtoffers zullen vallen.

Bijna een miljoen hectare land is intussen in de as gelegd.

Foto: AFP

Foto: EPA-EFE