Deal is rond: Frank Arnesen wordt technisch directeur bij Feyenoord

We schreven het enkele weken geleden al, en vandaag komt De Telegraaf met de bevestiging: Frank Arnesen wordt de nieuwe technisch directeur van Feyenoord. De Deen werd vorige maand nog opzij geschoven bij Anderlecht, waar hij overbodig was na de komst van Kompany en Vercauteren.

Bij Feyenoord, dat tot dusver een zwak seizoen kent, komt hij straks Dick Advocaat weer tegen. De voormalige bondscoach van de Rode Duivels nam vorige week over van Jaap Stam, die na de pandoering tegen Ajax opstapte. Arnesen en Advocaat werkten eerder al succesvol samen bij PSV.

Arnesen arriveerde in januari van dit jaar bij Anderlecht, maar afgelopen zomer belandde hij al in de schaduw door de komst van Kompany als speler-manager. Toen Frank Vercauteren werd aangesteld na een reeks slechte resultaten, mocht de Deen definitief beschikken. Bij Feyenoord neemt hij de baan over van Sjaak Troost, die tijdelijk de honneurs waarnam nadat Martin van Geel afgelopen zomer vertrok. Arnesen treedt in januari in dienst in Rotterdam.