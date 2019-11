Studente getuigt over man die beschuldigd wordt van moord op rugzaktoeriste: “Hij probeerde ook mij te wurgen tijdens seks”

In het proces rond de moord op de Britse rugzaktoeriste Grace Millane (22) is een nieuwe getuige aan het woord gelaten. Ook zij was op Tinderdate geweest met de beschuldigde, en zij zegt dat hij haar had proberen te wurgen tijdens het vrijen.

Grace Millane was vorig jaar, net na het behalen van haar universitair diploma, met haar rugzak op wereldreis vertrokken. Die reis bracht haar in november naar Auckland, de grootste stad van Nieuw-Zeeland. Het was daar dat ze op 1 december, aan de vooravond van haar 22ste verjaardag, op Tinderdate ging met een 27-jarige man. Haar lichaam werd een week later in foetushouding aangetroffen in een koffer die begraven was buiten de stad.

Wat dankzij camerabeelden zeker is, is dat Grace en de beschuldigde na de date naar zijn hotelkamer gingen. Uit het autopsierapport blijkt dat ze gewurgd werd. Er werden blauwe plekken aangetroffen op haar borsten en haar bovenarmen.

Tijdens het proces, dat vier weken zal duren, heeft nu een andere vrouw getuigd dat de beschuldigde ook haar had proberen te wurgen tijdens de seks. De vrouw had in november vorig jaar een date met hem, ook na gesprekken op Tinder.

Volgens de studente nam hij haar mee naar zijn hotelkamer, een maand voor Grace daar zou sterven. Ze belandden samen in bed, maar dan ging het al snel mis.

“Hij ging met zijn volle lichaamsgewicht op mij liggen”, getuigde ze. “Ik kon niet ademen. Hij had mijn armen ook vast zodat ik niet kon bewegen. Ik begon te schoppen om aan te tonen dat ik niet kon ademen. Maar hij deed niets, hij bleef gewoon zitten. Ik besliste dan maar om volledig stil te liggen zodat hij doorhad dat er iets mis was. Ik deed alsof ik was flauwgevallen, maar hij stond nog steeds niet recht. Er ging zo veel door mijn hoofd. Ik was doodsbang. Ik dacht: “Zo kan ik niet sterven.””

Uit de hand gelopen

Een maand later vond mogelijk een gelijkaardig scenario plaats, met Grace Millane. De beschuldigde, die verdacht wordt van moord, pleit onschuldig tijdens het proces. Hij zegt dat Grace om het leven kwam tijdens uit de hand gelopen wurgseks.

De twaalfkoppige jury zal de komende weken moeten beslissen over wat er die bewuste nacht gebeurd is.